Роскомнадзор проверит сведения об утечке персональных данных клиентов "Спортмастера", фото: retail.ru

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", но соответствующих уведомлений о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор проверит сведения о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер"... оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такое уведомление ведомством получено не было", - уточнили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что в случае необходимости ведомством будут проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании с учетом действующих ограничений на внеплановые проверки.

Ранее сообщалось, что проверку в отношении российских СМИ, взявших интервью у украинского президента Владимира Зеленского, начал Роскомнадзор. Об этом ведомство сообщило в конце марта 2022 года. Уточнялось, что некоторые из этих изданий признаны в России выполняющими функции иноагента. Роскомнадзор призвал российские СМИ отказаться от публикации интервью с украинским президентом.