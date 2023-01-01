Матвиенко сообщила, что передала главе Бразилии Луле да Силве послание Путина

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии послание российского лидера Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с визитом в Москве.

"Я передала послание письменное президента России глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только это будет позволять его график", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда представила РФ в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая прошла сегодня, 1 января 2023 года.

Ранее Валентина Матвиенко призвала малый и средний бизнес "завалить всю Россию гвоздями". По ее словам, для нее стало открытием, что Россия не производит гвозди, а импортирует их.

Также ранее Матвиенко сообщила, что вопрос возможной отмены губернаторских выборов в Совфеде не обсуждался. Спикер Совфеда уточнила, что региональные парламенты самостоятельно могут принимать соответствующие решение.