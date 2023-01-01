СМИ сообщили о задержании мужчины с ножом на инаугурации Лулы да Силвы в Бразилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе торжественной церемонии вступления в должность главы государства едва не стал жертвой вооруженного преступника. Информация об этом распространилась сегодня, 1 января, по интернету.

Но у злоумышленника не получилось проникнуть на инаугурацию бразильского лидера. Сотрудники полиции успели среагировать и задержали преступника. У мужчины при себе было взрывное устройство и холодное оружие в виде ножа.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии послание российского лидера Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с визитом в Москве.

Спикер Совфеда представила РФ в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая прошла сегодня, 1 января 2023 года.