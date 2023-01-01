МЧС России направило груз новогодних подарков для детей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

МЧС России направило груз с 1,5 тысячами новогодних подарков для детей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, об этом сегодня, 1 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в таких трудных условиях важно поддержать детей сотрудников МЧС и устроить для них праздник.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в рамках проекта "Сопричастность" и акции #МЫВМЕСТЕ преподаватели, родители и ученики гимназии № 1 собрали новогодние подарки. Они отправятся детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает администрация города.

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