Около двух тысяч человек задержали на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около двух тысяч человек сотрудники полиции задержали на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь. Всех нарушителей доставили для выяснения личности в отделения полиции. Об этом сообщили в региональном Главке.

“Был реализован комплекс мероприятий, который позволил избежать серьезных правонарушений в центральной части города… в полицию доставлено около двух тысяч граждан стран ближнего зарубежья. Выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, - цитирует пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сайт SPB.KP.RU.

Также ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Чувашии задержали подозреваемых в серийных кражах, когда те неправильно переходили дорогу. Мужчины были пьяны, при них обнаружили украденные недавно из магазина продукты.

Кроме этого, сообщалось, что сотрудника МАДИ зарезали на Москворецкой набережной в новогоднюю ночь. Нападавший задержан, это 28-летний мужчина.