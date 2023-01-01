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НовостиПолитика1 января 2023 18:30

Президент Боливии передал приветствие Путину на встрече с Матвиенко

Также Луис Альберто Арсе Катакора отметил, что ранее общался с президентом РФ по вопросу вакцин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора передал приветствие главе России Владимиру Путину в ходе встречи с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Боливийский лидер в ходе встречи попросил в первую очередь передать “теплое приветствие президенту Путину”.

“У меня было несколько возможностей пообщаться с президентом Путиным по телефону… мы тесно взаимодействовали по вопросу вакцин. Я сказал ему, что мы хотим улучшать наши двусторонние отношения с РФ”, - сказал он.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии послание российского лидера Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с визитом в Москве.

Спикер Совфеда представила РФ в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая прошла сегодня, 1 января 2023 года.