Умер Виктор Иваненко, первый председатель КГБ РСФСР

Виктор Иваненко, фото: архив ИТАР/ТАСС

В возрасте 75 лет ушел из жизни первый и единственный председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) РСФСР Виктор Иваненко. Об этом сегодня, 1 января, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий отметил, что лично был знаком с Иваненко. По его словам, он, “несмотря на демократические взгляды”, делал все возможное, чтобы в 1990-е годы, после распада СССР, сохранить отечественные спецслужбы.

“Мне он рассказывал, как осенью 1991 года чуть ли не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал партнерам с Запада вообще упразднить систему госбезопасности”, - поделился воспоминаниями Хинштейн.

Ранее сообщалось, что В Москве умер Николай Леонов - генерал-лейтенант, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР. Он скончался на 95 году жизни. Причиной смерти Леонова стала продолжительная болезнь.

Также ранее стало известно, что экс-глава КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни.