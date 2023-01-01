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НовостиПолитика1 января 2023 19:35

Полянский выразил опасение по поводу психического состояния постпреда Украины при ООН Кислицы

Диагноз Кислицы “абсолютно ясен”, отметил первый зампостпреда России при ООН
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Полянский выразил опасение по поводу психического состояния постпреда Украины при ООН Кислицы

Полянский выразил опасение по поводу психического состояния постпреда Украины при ООН Кислицы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины при организации - Сергею Кислице - нужно будет вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совбеза.

Ранее Кислица разместил фотографию наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете, а также фотокадр здания штаб-квартиры ООН в тумане. Эти картинки он сопроводил ненавистническими словами в адрес России и "российского твиттера ООН".

"Жаль все- же, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред - профессиональный психиатр, его услуги явно, как и востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз совершенно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям она заседание вызывать", - написал Полянский в своем Телеграм-канале.

Ранее Полянский заявил, что на заседании Совбеза ООН по украинскому нацизму Запад остался без аргументов. Факты, фото- и видеоматериалы, предоставленные Россией, были очень убедительными, отметил он.