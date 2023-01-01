Полянский выразил опасение по поводу психического состояния постпреда Украины при ООН Кислицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины при организации - Сергею Кислице - нужно будет вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совбеза.

Ранее Кислица разместил фотографию наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете, а также фотокадр здания штаб-квартиры ООН в тумане. Эти картинки он сопроводил ненавистническими словами в адрес России и "российского твиттера ООН".

"Жаль все- же, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред - профессиональный психиатр, его услуги явно, как и востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз совершенно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям она заседание вызывать", - написал Полянский в своем Телеграм-канале.

Ранее Полянский заявил, что на заседании Совбеза ООН по украинскому нацизму Запад остался без аргументов. Факты, фото- и видеоматериалы, предоставленные Россией, были очень убедительными, отметил он.