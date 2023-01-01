Арестович считает необходимым установить на Украине монархию

Алексей Арестович выступил с неожиданным политическим заявлением Фото: из соцсетей

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с «Властелином колец» и выступил за установление монархического режима правления в стране.

«Если мы в сценарии «Властелина колец», а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна», — сообщил украинский чиновник в своем интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. По мнению Арестовича, единственный способ для Украины победить Россию — это провозгласить монархию и «собрать землю Рюриковичей».

Ранее Арестович заявлял о том, что он готов всерьез рассмотреть возможность своего выдвижения на пост президента Украины. При этом, по словам чиновника, сделает он это лишь в том случае, если действующий глава государства Владимир Зеленский откажется баллотироваться на второй срок.

Арестович также отмечает, что в курсе публикаций о своем крайне высоком рейтинге, однако заявляет, что на данный момент он целиком и полностью поддерживает Зеленского - любые разговоры о его личных президентских амбициях станут возможными лишь в случае ухода действующего украинского лидера с политической сцены.