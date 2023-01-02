Воздушная тревога объявлена в нескольких городах и регионах Украины

В нескольких городах и регионах Украины звучат воздушные тревоги, есть сведения о взрывах Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

До этого тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровских областях и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

При этом из ряда украинских городов и регионов уже приходят сообщения о взрывах - в частности, подобную информацию распространяют власти Днепропетровской области (по их данным, взрывы прогремели непосредственно в областном центре).

Ранее стало известно о том, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий публично признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня и на устранение этих повреждений могут потребоваться долгие годы.

Президент России Владимир Путин и высшее военное командование страны неоднократно открыто заявляли о том, что массированные удары ВС РФ по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины наносятся в ответ на многочисленные террористические действия со стороны киевского националистического режима (речь идет как о теракте на Крымском мосту, так и о регулярных ударах боевиков ВСУ по российским приграничным регионам).