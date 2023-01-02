СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Киеве

Появляются сообщения о прогремевших в крупных украинских городах взрывах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы прогремели в нескольких украинских городах. По информации издания "Страна.ua", в настоящее время известно о взрывах как минимум в Киеве и Днепре (прежнее название города - Днепропетровск).

Информацию о взрыве в Деснянском районе украинской столицы уже официально подтверждает мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, на месте случившегося в настоящее время работают сотрудники МЧС. О погибших и пострадавших в результате взрыва ничего не сообщается, как и о том, какой именно объект оказался в эпицентре ЧП.

Про инцидент в Днепре пока меньше информации. Как сообщает "Страна.ua", в городе в ночь на 2 января 2023 года прозвучал мощный взрыв. Местные власти данную информацию пока никак официально не прокомментировали.

Также отмечается, что на данный момент сигналы воздушной тревоги звучат уже практически во всех украинских регионах. Они могут связаны с нанесением Вооруженными силами РФ массированных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. Эти удары являются ответными мерами на многочисленные террористические действия со стороны киевского националистического режима.