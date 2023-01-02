В Нью-Йорке женщина пыталась въехать на закрытую территорию штаб-квартиры ООН

Женщина пыталась въехать на закрытую территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 1 января 2022 года неизвестная женщина пыталась въехать на машине на территорию штаб-квартиры ООН (Организации объединенных наций) в Нью-Йорке, закрытой на новогодние праздники.

Ее госпитализировали в больницу. Информацию об этом распространило российского информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН и полицию Нью-Йорка.

Имя женщины не уточняется. Полиция не разрешила ей проехать на территорию штаб-квартиры. Сотрудники полиции также вызвали для нее скорую помощь, после ее госпитализировали в больницу. В настоящее время с женщиной работают местные медики, а силовики будут тщательно выяснять мотивы ее поступка.

В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что женщина не пыталась протаранить ворота штаб-квартиры. Таким образом, как поясняют американские правоохранители, речь в данном случае не идет о попытке осуществления прямой атаки на здание штаб-квартиры Организации объединенных наций, расположенной в Нью-Йорке.