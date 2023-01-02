Глава NASA Нельсон допускает, что Китай вскоре может заявить права на Луну

Руководитель NASA выступил с крайне резонансным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Билл Нельсон заявил, что Китай вполне может заявить права на Луну. Заявление Нельсона приводит авторитетное американское издание Politico.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они [Китай] не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория"» — считает Нельсон, допуская, что данных заявлений Китая якобы стоит ожидать уже в обозримой перспективе.

По его мнению, подобные деструктивные действия со стороны Китая вполне возможны, однако Соединенным Штатам необходимо сделать все для того, чтобы ответить на них. Для этого Вашингтон должен как минимум не снижать (а в лучшем случае - увеличивать) финансирование масштабной американской космической программы.

Стоит также добавить, что в Пекине официально подобные планы не подтверждают и публично заявляют о том, что ни в какие "космические гонки" с Соединенными Штатами Китай совершенно точно вступать ни в коем случае не намерен.