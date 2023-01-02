В Британии сообщили, что придумали способ, как достичь независимости от российского топлива

В Лондоне всерьез взялись за снижение собственной зависимости от российских энергоресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фонд Великобритании в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, направленный на увеличение внутреннего производства ядерного топлива и сокращение зависимости от поставок российского урана, теперь открыт к применению. Британские власти ожидают, что эти средства помогут стране в кратчайшие сроки снизить зависимость от российских ресурсов.

Информацию об этом распространил Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт.

«Великобритания заявила, что ее фонд в размере 75 миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, теперь открыт для заявок», — отметил Стюарт, заявление которого цитируют журналисты агентства Reuters.

Высокопоставленный британский чиновник также подчеркнул, что Лондон будет развивать и активно использовать свою собственную атомную энергетику.

Ранее в высшем политическом руководстве Великобритании неоднократно публично поднимали вопрос о том, что страна должна сократить любое сотрудничество и взаимодействие с Россией по вопросу о поставках энергоресурсов. В частности, британские власти официально поддержали введенный Западом потолок цен на российскую нефть, который в ближайшей перспективе чреват полным отказом Москвы от поставок черного золота из РФ в страны, поддержавшие данные ограничительные меры (такие действия ранее анонсировал российский вице-премьер Александр Новак).