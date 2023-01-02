В Минобороны Сирии заявили, что Израиль совершил атаку на Дамаск

Израиль нанес мощный удар по столице Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку израильских ВВС по Дамаску, сообщает Al Mayadeen.

По словам военного источника телеканала, средства ПВО «сбили часть ракет агрессора», уточнив, что часть израильских ракет в итоге все же достигли цели.

В заявлении сирийского Минобороны, которое приводит агентство Reuters, сказано о том, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, а международный аэропорт города Дамаск был выведен из строя (сколько займет его восстановление и возвращение к полноценной работе, не уточняется).

Согласно сведениям сирийского министерства, удар был нанесен со стороны Тивериадского озера на северо-востоке Израиля.

При этом израильские власти и представители высшего военного командования Израиля на данный момент информацию о нанесении ударов по территории Сирии (и непосредственно по Дамаску) пока никак не комментируют. Сирийский президент Башар Асад пока также не обращался к нации в связи с произошедшим инцидентом.