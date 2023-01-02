Сенатор Пушков публично обвинил Запад в наплыве беженцев в Евросоюз

Сенатор Алексей Пушков выступил с громским заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совфеда РФ, известный телеведущий Алексей Пушков заявил о том, что наплыв беженцев в страны Европы напрямую спровоцировал Запад. Информацию об этом политик и журналист опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

"Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина… Франция уже давно сдалась под этим напором", — отметил парламентарий.

Ранее в Европе многие политики и политические эксперты уже всерьез заговорили о том, что в ЕС в обозримой перспективе может начаться новый масштабный миграционный кризис.

В частности, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер публично заявил о том, что допускает возведение "стен и заграждений" на границах Евросоюза в целях предотвращения нового масштабного миграционного кризиса.