Декан ВШЭ Виноградов сообщил о нескольких этапах повышения пенсий в РФ в 2023 году

Появились сообщения о том, на какое повышение пенсий в 2023 году смогут рассчитывать пожилые россияне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в 2023 году российских пенсионеров ждет ряд крупных изменений. В интервью информагентству "Прайм" он сообщил, что пожилых граждан страны в течение ближайших 12 месяцев ждет сразу несколько этапов повышения пенсионных выплат.

По словам юриста, традиционная индексация в 2023 году пройдет в несколько этапов. С 1 января текущего года будут повышены страховые пенсии неработающим. С 1 февраля нынешнего года будет увеличен ряд выплат и компенсаций. На 1 апреля 2023 года намечен перерасчет страховой пенсии, а пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября этого года.

Виноградов подчеркнул, что важнейшим изменением, которое коснется пенсионеров России в 2023 году, станет создание единого Соцфонда РФ (который объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования). Теперь именно эта структура в стране будут отвечать за назначение и выплату пенсий россиянам.

Ранее Минтруд РФ официально сообщил о том, что с 1 января 2023 года страховые пенсии проиндексировали на 4,8%. Соответствующее решение было принято властями страны в связи с довольно высокой инфляцией 2022 года. Средний размер пенсий в стране с учетом повышения, как ожидается, теперь составит 21 864 рублей.