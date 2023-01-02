Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе

Власти Запорожской области сообщают о прогремевшем в Мелитополе мощном взрыве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощный взрыв был слышен в Мелитополе в ночь на 2 января 2022 года. Информацию об этом публично распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ, руководитель регионального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Около 01:21 по местному времени в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв", - сообщил запорожский чиновник и активист в своем официальном Telegram-канале.

При этом Рогов допускает, что причиной звуков взрывов, которые были слышны в городе, могла стать работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Тем не менее, по слова представителя российских властей Запорожской области, можно говорить о том, что боевики ВСУ попытались осуществить атаку на город Мелитополь.

Какие-либо иные подробности произошедшего (в том числе, информация о характере и причине взрыва, возможных разрушениях и пострадавших) в сообщении Рогова не приводится.