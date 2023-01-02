Что произошло в ночь на 2 января

Йенс Столтенберг выступил с важным политическим заявлением по поводу конфликта на Украине
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Западу нужно начать вести подготовку к затяжному конфликту на Украине. Он полагает, что на победу Киева в противостоянии с Москвой Североатлантическому альянсу надеяться точно не стоит.
Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович публично призвал к установлению монархии на территории Украины. По его мнению, на такую меру следует пойти ради сохранения политической стабильности в стране.
Высказывание Арестовича высмеяли официальный представитель МИД России Мария Захарова и российский сенатор, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин: по их мнению, такие заявления свидетельствуют о полной неадекватности украинских политических элит.
Армия РФ уничтожила большое скопление бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в ходе выполнения боевых задач в рамках военной спецоперации на Украине.
Власти Британии сообщили о том, что придумали способ, как достичь частичной независимости от российского топлива.