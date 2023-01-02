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НовостиВ мире2 января 2023 4:12

Что произошло в ночь на 2 января

Столтенберг предупредил Запад о необходимости готовиться к затягиванию конфликта на Украине
Александр КИСЛОВ
Йенс Столтенберг выступил с важным политическим заявлением по поводу конфликта на Украине

Йенс Столтенберг выступил с важным политическим заявлением по поводу конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Западу нужно начать вести подготовку к затяжному конфликту на Украине. Он полагает, что на победу Киева в противостоянии с Москвой Североатлантическому альянсу надеяться точно не стоит.

Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович публично призвал к установлению монархии на территории Украины. По его мнению, на такую меру следует пойти ради сохранения политической стабильности в стране.

Высказывание Арестовича высмеяли официальный представитель МИД России Мария Захарова и российский сенатор, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин: по их мнению, такие заявления свидетельствуют о полной неадекватности украинских политических элит.

Армия РФ уничтожила большое скопление бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в ходе выполнения боевых задач в рамках военной спецоперации на Украине.

Власти Британии сообщили о том, что придумали способ, как достичь частичной независимости от российского топлива.