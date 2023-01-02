В Совфеде разработан проект об альтернативных видах газа при газификации России

В Совфеде предлагают усовершенствовать программу газификации в России. Фото: www.gasfoto.ru

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об альтернативных видах газа при газификации России. Документ направлен в кабмин страны для получения заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает возможность замены газификации природным газом на обеспечение сжиженным газом в баллонах для труднодоступных районов. Это может быть сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ и компримированный природный газ, говорится в проекте.

По оценке сенатора, такая мера позволит сэкономить средства на прокладку газовых сетей в места, где это экономически нецелесообразно. Вместе с тем население, которое пользуется альтернативными видами голубого топлива по статусу приравняется к россиянам, обеспечиваемым природным газом по программе социальной догазификации.

Кутепов уверен, что это позволит обеспечить паритет цены для конечных потребителей на уровне стоимости природного газа, а также значительно увеличить объемы потребления газа на внутреннем рынке.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский президент Владимир Путин подписал закон о "социальной газификации", который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.

Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет "Газпром", однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

Документ касается и источников финансирования газификации. В первую очередь, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили", то есть строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка.

Единый оператор и региональный оператор будут привлекать средства благодаря льготным кредитам и займам. При этом исключается рост тарифов для населения выше инфляции.