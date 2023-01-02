Профессор Финогенова предупредила об изменениях в платежках ЖКУ с 1 января 2023 года

Сумма в платежках ЖКУ может измениться как в большую, так и в меньшую сторону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в России изменяется принцип оплаты общедомовых нужд. Об этом сообщила агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Если раньше общедомовые расходы платились по нормативу, то с первого квартала текущего года расчет осуществляется в соответствии с показаниями приборов учета, если они установлены.

По словам эксперта, при новом подходе сумма в платежках ЖКУ может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

"При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены", - аргументировала Финогенова.

Как ранее писал сайт KP.RU, реализация поручения заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко по переводу "умных счетчиков" на баланс ресурсоснабжающих организаций не увеличит размер коммунальных платежей.

Об этом заявили в аппарате вице-премьера в середине декабря 2022 года, опровергнув сообщения в средствах массовой информации о возможном увеличении стоимости ЖКУ.

В аппарате Дмитрия Чернышенко добавили, что методику расчета стоимости коммунальных услуг планируется скорректировать, что должно снизить их стоимость при использовании "умных" счетчиков.