В Киеве вновь стали отключать электричество Фото: REUTERS

В столице Украины снова вводятся отключения электроэнергии после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью, об этом сообщили в городской администрации Киева в Telegram-канале.

«Из-за повреждения объекта энергосистемы по время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернутся к отключениям», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 2 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве фиксируются новые аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Он уточнил, что в результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По его словам, на водоснабжении ситуация не сказалась.

29 декабря 2022 года украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о сработывании системы противовоздушной обороны.