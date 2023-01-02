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НовостиПолитика2 января 2023 7:42

В Киеве вновь стали отключать электричество

Ограничения введены после удара в понедельник
Сергей ГАПЧУК
В Киеве вновь стали отключать электричество

В Киеве вновь стали отключать электричество

Фото: REUTERS

В столице Украины снова вводятся отключения электроэнергии после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью, об этом сообщили в городской администрации Киева в Telegram-канале.

«Из-за повреждения объекта энергосистемы по время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернутся к отключениям», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 2 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве фиксируются новые аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Он уточнил, что в результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По его словам, на водоснабжении ситуация не сказалась.

29 декабря 2022 года украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о сработывании системы противовоздушной обороны.