На Луганском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военных Фото: Александр КОЦ

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера и одну артиллерийскую установку, об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике», - говорится в сообщении.

Уточняется, что уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортёра; одна артиллерийская установка; шесть единиц специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года НМ ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 90 человек, три танка, два беспилотника и пять бронетранспортеров.

Кроме того, 27 декабря 2022 года Минобороны России сообщали, что на Купянском направлении в районе Песчаного в ЛНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Кроме того, были также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.