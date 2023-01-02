В Европе цена на газ опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе в первый рабочий день недели и года торгуются ниже 800 долларов за тысячу кубометров и находятся на февральских уровнях, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 777,3 доллара за тысячу кубометров (–8%). Их стоимость на утро составляет 790,5 доллара (–6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 844,3 доллара за тысячу кубометров.

Как писал сайт KP.RU, цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года снизилась на 48% относительно показателей в конце ноября и составила около 845 долларов за 1 тысячу кубометров. Как отмечалось, главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах. 30 ноября 2022 года фьючерсы на газ закрыли торги на уровне около 1 558 долларов за 1 тысячу кубометров.

Всего по итогам 2022 года рост цены газа в Европе составил около 10%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах составила около 1 400 долларов за 1 тысячу кубометров в 2022 году.

28 декабря 2022 года Дмитрий Песков сообщил, что указ президента России Владимира Путина об ответе РФ на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там присутствует ссылка на данный "потолок цен".