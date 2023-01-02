Командующий ВКС России назвал цели стратегической авиации в спецоперации

Стратегическая авиация России готова к выполнению целей в ходе спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главными целями стратегической авиации России на 2023 год остаются поддержание исправности авиационной техники и вооружения, высокого уровня боевой готовности и подготовки личного состава, а также освоение новой и модернизированной техники. Об этом заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Его слова приводятся на сайте Минобороны РФ.

Военные летчики Воздушно-космическим сил (ВКС) России, в частности, будут совершенствовать практические навыки применения авиационных средств поражения, эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

"Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции, - констатировал Кобылаш. - Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году".

Командующий ВКС России выразил уверенность, что все поставленные цели будут выполнены.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале декабря ВКС России передана новая партия истребителей Су-35С. Многофункциональные истребители Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре к месту несения службы.

В Объединенной авиастроительной корпорации подчеркнули, что производственные мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина полностью загружены, а поставки авиационной техники российской армии осуществляется в сроки, предусмотренные контрактами.

В ноябре Воздушно-космические силы России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, а в сентябре партию новых Су-35С.