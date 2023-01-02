В США озвучили самую опасную военную угрозу для страны

Американский офицер ВВС заявил, что электромагнитный удар является самой опасной угрозой для США Фото: REUTERS

Офицер ВВС США в отставке Кристиан Орр в статье для издания 19FortyFive назвал электромагнитный удар по США самой опасной военной угрозой для страны.

Он заявил, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света.

Орр отметил с сожалением, что «однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу».

По мнению автора, электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например, компьютеры и радиоприемники.

Орр раскритиковал Джо Байдена за то, что он ничего не делает для защиты Америки от угрозы электромагнитного удара, особенно когда такие страны, как Иран, Россия и Китай, располагают возможностью нанести ЭМИ-удар по США в рамках своих военных планов.

Как писал сайт KP.RU, китайский портал «Asia Times» сообщил, что возможности войск радиоэлектронной борьбы армии России оказались весьма высоки и оказались серьезное влияние на боевые действия в рамках СВО.

Отмечалось, что 90% беспилотников, которые Украине удалось накопить до начала СВО, были сбиты или повреждены к лету 2022 года, что вынудило Украину запросить эти видов вооружений у США и НАТО.

Кроме того, российские войска РЭБ свели на нет разведывательные преимущества Украины, благодаря которым ВСУ могли наносить удары по российским войскам гораздо меньшими силами артиллерии. В статье подчеркивается, что серьезные потери дронов лишили ВСУ преимуществ и повысили выживаемость ВС РФ, позволяя активнее вести наступление.

Издание сообщило, что остатки украинской авиации тоже страдают от РЭБ. Именно пилоты первые ощутили проблемы от помех, из-за чего ракеты били неточно, а навигационные системы буквально «сходили с ума».