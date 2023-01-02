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НовостиВ мире2 января 2023 9:03

В США озвучили самую опасную военную угрозу для страны

Американский офицер ВВС заявил, что электромагнитный удар является самой опасной угрозой для США
Сергей ГАПЧУК
Американский офицер ВВС заявил, что электромагнитный удар является самой опасной угрозой для США

Американский офицер ВВС заявил, что электромагнитный удар является самой опасной угрозой для США

Фото: REUTERS

Офицер ВВС США в отставке Кристиан Орр в статье для издания 19FortyFive назвал электромагнитный удар по США самой опасной военной угрозой для страны.

Он заявил, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света.

Орр отметил с сожалением, что «однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу».

По мнению автора, электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например, компьютеры и радиоприемники.

Орр раскритиковал Джо Байдена за то, что он ничего не делает для защиты Америки от угрозы электромагнитного удара, особенно когда такие страны, как Иран, Россия и Китай, располагают возможностью нанести ЭМИ-удар по США в рамках своих военных планов.

Как писал сайт KP.RU, китайский портал «Asia Times» сообщил, что возможности войск радиоэлектронной борьбы армии России оказались весьма высоки и оказались серьезное влияние на боевые действия в рамках СВО.

Отмечалось, что 90% беспилотников, которые Украине удалось накопить до начала СВО, были сбиты или повреждены к лету 2022 года, что вынудило Украину запросить эти видов вооружений у США и НАТО.

Кроме того, российские войска РЭБ свели на нет разведывательные преимущества Украины, благодаря которым ВСУ могли наносить удары по российским войскам гораздо меньшими силами артиллерии. В статье подчеркивается, что серьезные потери дронов лишили ВСУ преимуществ и повысили выживаемость ВС РФ, позволяя активнее вести наступление.

Издание сообщило, что остатки украинской авиации тоже страдают от РЭБ. Именно пилоты первые ощутили проблемы от помех, из-за чего ракеты били неточно, а навигационные системы буквально «сходили с ума».