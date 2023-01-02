Пушков назвал три места, где способен зародиться глобальный конфликт

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Алексей Пушков порассуждал на тему глобального конфликта мировых держав и мест, где он может зародиться. По его оценке, таких точек на Земле сейчас осталось только три.

"Украина, Тайвань и Корейский полуостров - вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира", - уточнил Пушков.

Член Совфеда добавил, что политика Соединенных Штатов и их союзников по НАТО ставит Незалежную на первую строчку по уровню угрозы подобного столкновения.

Пушков также выделил еще несколько конфликтных ситуаций, которые, по его оценке, не выльются в большую войну. В их числе противоречия Греции и Турции, Китая и Индии, а также боевые действия на территории Сирии.

Как ране писал сайт KP.RU, американский обозреватель Роберт Фарли назвал украинский конфликт, ситуацию вокруг Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуацию на Корейском полуострове, а также территориальные претензии между Китаем и Индией в ряду факторов, которые могут стать причиной начала глобального конфликта.