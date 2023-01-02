В России фиксируют минимальное число заболевших COVID-19 почти за полгода Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 3884 случая COVID-19. Это минимум почти за полгода – с 12 июля 2022 года.

По данным на понедельник, 2 января, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболел 751 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 615 случаями заражения. Тройку замыкает Республика Башкортостан — 364 заболевших.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 43 летальных исхода. Еще 4489 человек получили справки о выздоровлении после болезни.

С начала пандемии выявлен 21 807 431 случай заражения, 21 217 574 пациента выздоровели, 393 805 – скончались.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Китая отменяют ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну с 8 января следующего года. Тем не менее, прибывающие в страну должны будут по-прежнему предоставлять сотрудникам таможни результаты ПЦР-тестирования, сделанного за 48 часов до въезда в КНР.