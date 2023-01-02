Мурашко заявил о росте числа пострадавших в праздники из-за злоупотребления алкоголем

Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

В новогодние праздники растет число россиян, пострадавших в результате происшествий из-за злоупотребления алкоголем. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 2 января 2023 года. Его слова приводятся в телеграм-канале Минздрава РФ.

Так, по данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в первый день новогодних каникул произошло 955 пожаров, причем большинство из них в жилых домах. Погибли 59 человек, а 230 – пострадали.

На этом фоне Мурашко призвал население страны бережно отнестись к своему здоровью и не омрачать праздничные дни себе и близким происшествиями на фоне алкогольного опьянения. Глава Минздрава также призвал водителей соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Как ранее писал сайт KP.RU, врач британской реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни назвала легкий способ улучшить физическое и психическое здоровье. По ее словам, для этого достаточно на месяц отказаться от потребления алкоголя.