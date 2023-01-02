Fingrid: Финны снизили потребление электроэнергии в декабре Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, её потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщили в электросетевой компании Fingrid.

«По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году», - говорится в сообщении.

По данным Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее - 8,86 МВт.

Представитель компании Раухала уточнил, что экономия граждан оказала значительное влияние на управление энергосистемой Финляндии.

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля 2022 года компания Fingrid ограничила пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией.

Уточнялось, что в результате принятых мер импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо прежних 1300 МВт.

Fingrid заявили, что пропускную способность трансграничных соединений с Россией ограничат на фоне изменения международной ситуации.

27 апреля 2022 года Финляндия приняла решение не переходить на рублевые платежи за поставки российского природного газа.

Отмечалось, что переход на платежи за газ в рублях нарушают действующие контракты.