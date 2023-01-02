Мэр Днепра призвал украинцев отказаться от "советской привычки" готовить оливье

На Украине предложили отказаться от оливье Фото: Иван ПРОХОРОВ

Украинцам следует отказаться от советской привычки готовить оливье и "шубу" в новогодние праздники. С соответствующей инициативой выступил глава Днепра (украинское название Днепропетровска) Борис Филатов.

Мэр города признался, что уже третий день питается этими салатами и поэтому больше "не может их жрать", а вот за холодец с горчицей – хоть "душу отдать" готов.

"Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек, - написал Филатов в своем телеграм-канале. - Это если по-честному и на самом деле "прочь от Москвы".

Как ранее писал сайт KP.RU, появление на масштабном школьном новогоднем празднике Деда Мороза и Снегурочки мэр украинского города Лебедина в Сумской области Украины Александр Баклыков счёл "советской агитацией".

Чиновник официально обратился в областное управление Службы безопасности Украины с просьбой проверить и оценить действия должностных лиц, а также выяснить, кто организовал детский утренник и кто принимал участие в "советском агитационном шабаше".