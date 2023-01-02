Депутат бундестага предостерегает Германию от поставки на Украину танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий политик от партии СДПГ, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег Германию от поставки на Украину немецких танков Leopard 2 и отметил, что в интересах всех предотвращение эскалации конфликта, об этом он сообщил в эфире первого немецкого телеканала ARD.

Мюллер заявил, что Украину необходимо и далее поддерживать и Германия будет это делать столько, сколько потребуется, при помощи современной техники.

При этом он предостерег Германию от односторонних решений, которые могли бы включать поставки на Украину немецких танков Leopard 2.

Он подчеркнул, что «если бы НАТО стала прямой стороной войны против России, это была бы эскалация, которую мы все не хотим».

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля 2022 года Мария Захарова заявляла, что дипломатическое ведомство направило ноту всем странам, поставляющим на Украину оружие. Она заявила, что нота направлена в том числе и в Соединенные Штаты.

28 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров зявил, что одной из важнейших целей специальной военной операции является недопущение создания и сохранения на территории Украины каких-либо угроз нашей безопасности.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.