Бывший генерал НАТО спрогнозировал, когда наступит перемирие на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе считает, что Украина и Россия, вероятнее всего, решатся на заключение перемирия летом 2023 года. Об этом пишет Berliner Zietung.

- В течение 2023 года у нас будет перемирие, - заявил он.

Военный также уточнил, что процесс прекращения огня, согласно его прогнозу, состоится в период с февраля по май.

- Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генсек ООН (Антониу) Гутерреш, президент Турции (Реджеп Тайип) Эрдоган или индийский премьер (Нарендра) Моди - хотя никто особо не навязывается, - рассказывает бывший генерал НАТО.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщала, что власти Украины работают над деталями предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. Итоговый вариант мира может быть представлены в феврале 2023 года.