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НовостиПолитика2 января 2023 12:31

Бывший генерал НАТО спрогнозировал, когда наступит перемирие на Украине

Бывший генерал НАТО Домрезе допустил, что перемирие на Украине наступит летом 2023 года
София ГОНЧАРОВА
Бывший генерал НАТО спрогнозировал, когда наступит перемирие на Украине

Бывший генерал НАТО спрогнозировал, когда наступит перемирие на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе считает, что Украина и Россия, вероятнее всего, решатся на заключение перемирия летом 2023 года. Об этом пишет Berliner Zietung.

- В течение 2023 года у нас будет перемирие, - заявил он.

Военный также уточнил, что процесс прекращения огня, согласно его прогнозу, состоится в период с февраля по май.

- Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генсек ООН (Антониу) Гутерреш, президент Турции (Реджеп Тайип) Эрдоган или индийский премьер (Нарендра) Моди - хотя никто особо не навязывается, - рассказывает бывший генерал НАТО.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщала, что власти Украины работают над деталями предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. Итоговый вариант мира может быть представлены в феврале 2023 года.