Российские войска уничтожили две американские системы М777 в ДНР Фото: Александр КОЦ

Минобороны России 2 января сообщили о ходе спецоперации на Украине. Согласно информации ведомства, российским войскам удалось уничтожить две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике (ДНР).

- В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка в ДНР уничтожены на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США, - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и четыре украинские гаубицы Д-30.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские военные безуспешно попытались предпринять попытки наступательных действий на Краснолиманском направлении, однако были разгромлены Вооруженными силами России. Их потери составили до 250 военных, в том числе около сотни иностранных наемников.