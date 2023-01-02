ВКС России уничтожили более 70 иностранных наемников в ДНР и Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, об этом сообщили в министерстве обороны России.

«ВКС России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в результате ударов уничтожено более 70 иностранных наемников.

Как писал сайт KP.RU, 2 января российская система ПВО сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области.

Также 2 января БПЛА ВСУ был сбит средствами ПВО на территории Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений гражданских объектов не зафиксировано.

Кроме того, сегодня российские военные уничтожили две польские гаубицы AHS Krab, из которых ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка. Артиллерийские системы располагали в районе населенных пунктов Иванополье и Звановка в ДНР.