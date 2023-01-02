Американский политик предупредил Запад об экономическом коллапсе Фото: REUTERS

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг предупредил, что западному империализму придет конец.

По его мнению, это произойдет в результате сокрушительного поражения Соединенных Штатов и НАТО от российской армии на Украине.

- Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции американской стороны отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм, - написал он в Twitter.

Накануне обозреватель The American Thinker Раджан Лаад отмечал, что неконтролируемая поддержка украинской стороны рискует обернуться серьезной опасностью как для Запада, так и для демократии самой Украины. Автор открыто раскритиковал власти США за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, обосновывая свою позицию тем, что президент Украины Владимир Зеленский практически уничтожил демократию в стране.