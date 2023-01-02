Депутат Слуцкий назвал Украину саморазрушающимся государством Фото: Евгения ГУСЕВА

Украина саморазрушающееся, но всё ещё государство, никто на этот статус не посягает, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

«Тут переговоры не нужны: Украина, хоть и саморазрушающееся, но всё ещё государство, и никто на этот статус не посягает», - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что цель СВО - защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины.

Слуцкий заявил, что Киев «продаётся Западу» и позволяет превращать страну в антироссийский полигон.

Депутат добавил, что при полном внешнем управлении Украиной грош цена таким переговорам.

Как писал сайт KP.RU, 14 ноября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не собирается решать, на каких условиях и когда Киеву необходимо начинать переговоры о прекращении конфликта.

2 января 2023 года Столтенберг сообщил, что западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте.

Ранее 1 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.