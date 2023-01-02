Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища топлива ВСУ "Хортица" в Днепропетровске Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили хранилище топлива украинских военных в Днепропетровской области. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

- В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ "Хортица, - сказано в сообщении на сайте военного ведомства.

Также в МО рассказали, что в районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее сайт KP.RU писал, что на Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab.

А 1 января 2023 года вооруженные силы России уничтожили в ДНР мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, которые использовали украинские войска.