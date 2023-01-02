Читатели Daily Mail накинулись на Столтенберга с критикой за призыв готовиться к долгой войне с Россией Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который накануне выступил с призывом готовиться к затяжному конфликту с Россией на Украине.

- Он здесь главный нарушитель спокойствия. Альянсу выгодно это (боевые действия) в долгосрочной перспективе, - пишет пользователь.

Также другие читатели отмечают, что Столтенберг является "одним из основных инициаторов этого хаоса и кошмара". А некоторые и вовсе сочли генсека человеком, который "разжигает третью мировую".

- Как насчет того, чтобы попытаться обсудить мир? - негодуют читатели.

Ранее Столтенберг заявил, что западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. Он также добавил, что с большой вероятностью конфликт на Украине в ближайшее время окончательно примет затяжной характер и его быстрого завершения ждать точно не приходится ни при каких обстоятельствах.