Саммит Украина - ЕС пройдет в Киеве 3 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит Украина - Европейский союз (ЕС) пройдет в Киеве 3 февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

На сайте украинского лидера опубликовано сообщение о разговоре Зеленского с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В тексте отмечается, что стороны обсудили грядущий саммит.

- Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина - ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве ... они договорились активизировать подготовительную работу, - говорится в сообщении.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется". Она отметила, что ЕС продолжает помогать Украине "генераторами, лампочками, убежищами, а также школьными автобусами".

А до этого сообщалось, что ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро кредитной помощи в 2023 году.

Кроме того, в октябре 2022 года лидеры стран "Большой семерки" пообещали Киеву поддержку в различных сферах. Речь идет о гуманитарной, финансовой, дипломатической, военной и юридической поддержке, сказано в заявлении, принятом по итогам внеочередной встречи лидеров G7.