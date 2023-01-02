Высший административный суд признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высший административный суд (Государственный совет) признал законным выход Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Об этом говорится в соответствующем решении инстанции.

- Госсовет по административным апелляциям ( DDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Большинством голосов совета было принято решение "отклонить" возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону ... Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, - сообщает турецкая газета Haberturk.

Стамбульская конвенция является международным соглашением Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она была принята в мае 2011 года. Конвенция вступила в силу в 2014 году.

В 2021 году Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о выходе Турции из международного соглашения Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленного на защиту женщин. Причина выхода не была указана, но официальные лица заявили, что правительство рассматривает возможность выхода из соглашения на фоне спора о том, как обуздать рост насилия в отношении женщин.