Губернатор Севастополя Развожаев: Система ПВО сбила беспилотник над морем Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 2 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над морем.

- В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА, - написал он в своем телеграм-канале.

Также он заверил, что все службы работают в штатном режиме.

Как уточняет "КП-Севастополь", в городе 2 января около 21:45 горожане услышали громкий хлопок, который не был похож на звук петарды или залп фейерверка. После этого губернатор оперативно прокомментировал инцидент.

Также 2 января сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит на территории Воронежской области. По информации местных властей, его сбили средства ПВО, это был малогабаритный разведывательный беспилотник.

Кроме того, в этот же день беспилотник ВСУ атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области.