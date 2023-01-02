Открылась неожиданная правда про "уловку" США для подготовки украинского конфликта Фото: REUTERS

Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что западные страны использовали "уловку" для подготовки к конфликта на Украине.

По его мнению, ей стали Минские соглашения.

- Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление (бывшего канцлера Германии) Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь "уловкой" для подготовки к украинскому кризису, верит ли кто-нибудь, что США не участвовали в этом плане? - написал он в Twitter.

Ранее бывший канцер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения 2014-го были попыткой "дать Украине время". В частности, по ее словам, это было сделано, чтобы страна страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина и использовала это время.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время для накачки Украины оружием.