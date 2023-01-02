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НовостиПолитика2 января 2023 19:35

Открылась неожиданная правда про "уловку" США для подготовки украинского конфликта

Правозащитник Барака назвал Минские соглашения "уловкой" США для подготовки украинского конфликта
София ГОНЧАРОВА
Открылась неожиданная правда про "уловку" США для подготовки украинского конфликта

Открылась неожиданная правда про "уловку" США для подготовки украинского конфликта

Фото: REUTERS

Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что западные страны использовали "уловку" для подготовки к конфликта на Украине.

По его мнению, ей стали Минские соглашения.

- Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление (бывшего канцлера Германии) Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь "уловкой" для подготовки к украинскому кризису, верит ли кто-нибудь, что США не участвовали в этом плане? - написал он в Twitter.

Ранее бывший канцер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения 2014-го были попыткой "дать Украине время". В частности, по ее словам, это было сделано, чтобы страна страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина и использовала это время.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы выиграть время для накачки Украины оружием.