В Эстонии готовятся внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих

Эстонские власти готовятся начать раздавать малоимущим социальные карты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава отдела готовности к кризисам министерства соцдел Эстонии Теа Варрак заявила о разработке ведомством инициативы с введением продовольственных карточек для малоимущих граждан страны.

По словам Варрак, которую цитирует пресс-служба эстонского кабмина в настоящее время продукты для нуждающихся собираются в специально созданном для этих целей так называемом "Продуктовом банке", через который в дальнейшем распределяются. Чиновница подчеркнула, что соответствующую систему планируется внедрить на всей территории Эстонии в течение 2023 года.

Отмечается, что причиной для разработки в Эстонии новых программ помощи малоимущим гражданам (и планов по раздаче им специальных продуктовых карточек) стал разразившийся в стране "кризис стоимости жизни". Эксперты напрямую связывают его начало с украинским кризисом и введением антироссийских санкций (Эстония была одним из первых государств, присоединившихся к ним). Теперь в стране существенно выросла инфляция и цены на различные товары, а вот зарплаты граждан либо остались на прежнем уровне, либо существенно упали.