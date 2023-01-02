Когда закончится российская спецоперация на Украине и стоит ли ждать ухода Зеленского: три прогноза Фото: REUTERS

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации страны. О том, как скоро она может завершиться и уйдет ли украинский лидер Владимир Зеленский со своего поста, рассказали проживающие в РФ украинские политологи Василий Стоякин и Александр Дудчак, а также экс-депутат Рады Олег Царев.

Сейчас в украинских и западных СМИ все чаще начали появляться сообщения, что Зеленского может "подвинуть" главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Однако, по мнению Дудчака, в случае сохранения текущей ситуации" смысла менять Зеленского не будет". Об этом пишет сайт MK.RU.

- Пока он выполняет свою работу, делая то, что от него хотят услышать и увидеть. ... Никакой потребности в его смене не наблюдается, - объясняет эксперт.

Тем временем, политолог Стоякин допускает, что изменения власти на Украине могут произойти, но они маловероятны.

- Зеленский должен будет выкинуть что-то особенное, чтобы Запад прекратил его поддерживать. Он вызывает раздражение, но нельзя сказать, что оно критичное, - уточнил он.

А бывший украинский депутат Олег Царев считает, что у главы Украины есть большой властный потенциал. Он объяснил свою позицию тем, что Западу нужен "послушник", поэтому при возможности Зеленского всё-таки могут заменить. Но поскольку боевые действия продолжаются, сделать это будет крайне сложно.

Что же касается вопроса завершения СВО, то политолог Александр Дудчак предполагает, что в экономическом плане Украину будут тянуть на Западе, пока она будет способна оказывать в каком-либо виде сопротивление.

- Маловероятно, что они (западные страны) прекратят оказывать поддержку Украине. Они сделали ставки на любой исход в попытке нанести России максимальный ущерб, не обращая внимания на собственные потери, - поделился мнением эксперт.

Стоякин же спрогнозировал, что уже в следующем году серьёзные проблемы, которые могут возникнуть с передачей вооружений Киеву. А по мнению Царева, "США и Великобритания несколько изменят свою политику по отношению к Киеву".

- ВПК зарабатывал на вертолетах и HIMARS...сейчас производство они не стали запускать, можно предположить, что Запад надеется на завершение конфликта в 2023 или начале 2024 года, - заявляет Царев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как и когда закончится спецоперация на Украине: военкор Стешин дал честный ответ

Военкор Дмитрий Стешин предположил, что спецоперация России на Украине закончится к осени 2023 года (подробности)