Представитель иностранных наемников ВСУ на Украине обвиняется в весьма серьезном преступлении Фото: из соцсетей

Директора по связям с общественностью «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины, уроженку Венгрии Эмеше Файк обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов США и пожертвований.

Об этом свидетельствует отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины.

«В отчете Файк обвиняется в причастности к исчезновению партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов США и выкачиванию пожертвований, предназначенных для военных нужд», — отмечает британская газета Daily Mail. Подозрения в адрес женщины появились из-за предыдущих скандалов, когда ее обвиняли в мошенничестве на территории Австралии и Португалии.

Не исключено, что в самое ближайшее время Файк придется покинуть территорию Украины.

Ранее сообщалось о том, что после начала боевых действий на Украине на территорию страны начали активно прибывать иностранные наемники, которые решили поучаствовать в военном конфликте на стороне боевиков Вооруженных сил Украины. В результате из них киевский националистический режим сформировал так называемых "Иностранный легион" ВСУ, с которых в ходе конфликта возникало огромное количество скандалов - в частности, бойцов "легиона" неоднократно обвиняли в различных военных преступлениях.

В министерстве обороны России неоднократно заявляли о том, что прибывшие на Украину иностранные наемники, согласно международному праву, не являются комбатантами и соответственно нормы всех конвенций на них не распространяются. Вооруженные силы РФ в ходе СВО на Украине регулярно уничтожают места дислокации наемников и их командиров.