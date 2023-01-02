Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

На Украине готовятся к массированных ударам ВС РФ по объектам инфраструктуры страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу в четырех украинских регионах вечером 2 января 2022 года официально объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют сообщения в социальных сетях областных властей, а также информации официального онлайн-ресурса, который занимается отслеживанием и мониторингом объявляющихся на Украине воздушных тревог.

Согласно сведениям официального ресурса оповещения, сирена в данный момент звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

До этого 2 января нынешнего года воздушная тревога примерно на 40 минут объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях.

Объявление воздушной тревоги может являться свидетельством возможного скорого нанесения Вооруженными силами России массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как ранее публично неоднократно заявлял российский президент Владимир Путин, данные удары наносятся в качестве ответных мер на многочисленные террористические действия со стороны представителей киевского националистического режима (в частности, речь идет о теракте на Крымском мосту, а также о многочисленных атаках и попытках атак на российские регионы).