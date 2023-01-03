Ассоциация судей Молдавии резко раскритиковала президента страны Санду

Майя Санду оказалась замешана в громком скандале Фото: REUTERS

Члены Ассоциации судей Молдавии выразили официальный протест действующему президенту страны Майе Санду. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте судебной ассоциации страны.

Как подчеркивает ассоциация в своих социальных сетях, заявление Санду в эфире телеканала «Молдова 1» о том, что «от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды», вызывает серьезну обеспокоенность со стороны всего судебного сообщества страны.

Санду занимает пост президента Молдавии с декабря 2020 года. С самого своего прихода на высший государственный пост она заявила о том, что берет курс на евроинтеграцию Молдавии и будет делать все для того, чтобы Кишинев в обозримой перспективе официально стал бы членом Европейского союза. Однако многие жители страны такую позицию не поддерживают и выходят на массовые митинги с требованием немедленной отставки Санду с должности президента.