Боррель заявил, что Евросоюз не может конкурировать с США по господдержке бизнеса

Жозеп Боррель выступил с неожиданным публичным признанием Фото: REUTERS

Европейский союз (ЕС) в настоящее время пока не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и Соединенные Штаты, не хочет конкурировать с Вашингтоном на основе оказания такой помощи компаниям. Такую информацию в своем официальном блоге распространил действующий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он пояснил, что сейчас Евросоюз продолжает обсуждать проблемы, которые связаны с законом о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA).

Боррель также отметил, что этим законом не предусматривается установление стоимости на выбросы углерода и в основном предполагаются важные государственные субсидии компаниям, которые производят товары с использованием экологически чистых технологий на территории США.

Ранее Боррель публично заявлял о том, что у Евросоюза имеются некоторые разногласия с Соединенными Штатами по целому ряду политических и экономических вопросов, несмотря на единую с Вашингтоном линию на поддержку Украины.

Боррель в 2022 году неоднократно оказывался в центре различных скандалов из-за своих резких антироссийских заявлений. В частности, на одном из публичных мероприятий он позволил себе усомниться в том, что африканские государства искренне поддерживают РФ. Боррель полагает, что многие африканцы в принципе не знают, кто такое президент России Владимир Путин.

В ответ посол Кении в РФ Бенсон Огуту резко раскритиковал высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, "где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин".