Украинское государство в 2023 году рискует рухнуть в настоящую финансовую пропасть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВВП Украины в снизился ща минувший года сращу на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше. Соответствующие данные публично распространил научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке в беседе с финскими журналистами из местного издания Ilta-Sanomat.

Согласно прогнозу финского эксперта, на сегодняшний день нет вообще никаких признаков того, что западные санкции хоть как-нибудь смогут навредить России и повлияют на ее способность вести боевые действия на территории Украины.

«Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы все еще говорим о четырех процентах», — полагает финансовый аналитик. Кяихке уточнил, что в 2023 году велика вероятность, что Украина окажется на грани настоящей финансовой катастрофы и спасти экономику этой страны в этом случае смогут лишь регулярные масштабные многомиллиардные вливания со стороны международных структур и западных государств.

Ранее французский телеканал France Info выпустил большой сюжет, в котором подробно показал забитые продуктами полки в российских магазинах. Продовольствие в супермаркетах, как отмечают журналисты, в большом ассортименте (причем, на любой вкус и кошелек), несмотря на жесткие экономические санкции, введённые западными странами. Представители французского СМИ выяснили, что на уровне потребления простых россиян санкции практически никак не сказались, их уровень жизни снизился лишь незначительно, а покупка еды не стала чем-то сложным и недоступным (как иногда почему-то думают на Западе).